Maneggio di Aosta, il Comune blinda i 2,5 milioni della Regione

Via libera dal Consiglio comunale di Aosta allo schema di accordo di programma con l'amministrazione regionale per la realizzazione del nuovo maneggio di regione Tzamberlet. Ci sono state sei astensioni e nessun voto contrario.

L'accordo "blinda 2,5 milioni di euro della Regione" per realizzare la struttura, ha spiegato in aula il sindaco, Gianni Nuti.

Il progetto preliminare non aveva ottenuto il finanziamento Pnrr richiesto nel 2022 alla presidenza del Consiglio dei ministri. Nel gennaio 2023 il Comune si era rivolto quindi alla Regione per chiedere la classificazione del nuovo maneggio quale infrastruttura di interesse sportivo regionale, ottenendola un anno dopo.

Il costo stimato è di 4 milioni 270 mila euro (al lordo dell'Iva). La Regione sosterrà i costi di realizzazione dell'opera per una quota del 48,95%, per un importo massimo di 2 milioni e 500 mila euro. La quota restante, il 51,05%, sarà a carico dell'amministrazione comunale e da finanziare tramite 'project financing' a iniziativa privata.

In Consiglio comunale, tra i banchi della minoranza hanno votato a favore il gruppo di Forza Italia e Bruno Giordano (Lega Vda). Si sono astenuti il resto del gruppo della Lega e La Renaissance Valdôtaine.



