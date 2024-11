Violenza donne, caserma dei carabinieri illuminata di arancione

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, anche la caserma dei carabinieri del Gruppo Aosta si è illuminata di arancione. Un'adesione alla campagna internazionale 'Orange the World', "come segnale tangibile - si legge in una nota - dell'assoluta attenzione e priorità dell'Arma a invogliare le donne vittime di violenze a denunciare".

L'Arma punta a far diminuire il numero dei cosiddetti 'reati sommersi', spronando le vittime a "muovere il primo passo verso la libertà e quindi sporgere denuncia".

Il progetto 'Una stanza tutta per sé' di Soroptimist International d'Italia ha consentito di allestire all'interno delle caserme dell'Arma, locali idonei all'ascolto protetto di donne vittime di violenza. Inoltre, Soroptimist ha fornito kit per la videoregistrazione ad altrettanti comandi dell'Arma, da utilizzare nelle fasi di ricezione delle querele o nelle attività di escussione.

L'impegno quotidiano degli uomini e le donne dell'Arma è finalizzato innanzitutto a evitare che si verifichino ulteriori femminicidi, "ma ci sono altri reati apparentemente meno gravi che insidiano quotidianamente le donne quali il fenomeno comunemente denominato stalking, che è ricondotto ai reati di atti persecutori, i casi di maltrattamenti in famiglia e percosse con vittime femminili".



