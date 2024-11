Turismo, siglato l'accordo dei Territori di eccellenza

È stato firmato oggi l'accordo di programma tra Capri, Cortina d'Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio e Porto Cervo, destinazioni che dal 2014 Fondazione Altagamma ha identificato come i luoghi più iconici d'Italia nominandoli Territori di eccellenza insieme ad altri. Entro dieci mesi - si legge in una nota - sarà formalmente costituita l'associazione che raggruppa i luoghi ad alta vocazione turistica identificati da Fondazione Altagamma che dal 1992 riunisce le imprese dell'alta industria culturale e creativa italiana.

Obiettivo primario dell'associazione è l'elaborazione di modalità efficaci di sviluppo del turismo di alto profilo in ambito nazionale e internazionale, perseguendo economie di scala nell'ambito di azioni promozionali per quanto riguarda le attività turistiche dei Territori di eccellenza.

Tra gli scopi principali, aumentare la visibilità e il peso dei Territori nei confronti delle istituzioni nazionali e internazionali, così come di enti privati quali organizzazioni non governative, fondazioni culturali, associazioni di promozione turistica, al fine di indirizzare le politiche turistiche del Paese a supporto dell'eccellenza. Ma anche la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio paesaggistico, artistico, artigianale, storico, commerciale e sociale dei territori, sarà un tassello fondamentale del percorso strategico definito dagli associati. Considerato prioritario anche lo sviluppo e l'implementazione di modelli di gestione dei Territori per rendere il turismo sempre più sostenibile, che rappresenta oggi uno dei target fondamentali degli obiettivi europei dell'Agenda 2030.

Saranno definite quindi azioni sinergiche, al fine di individuare e condividere obiettivi strategici e iniziative operative con l'obiettivo di coordinare le rispettive attività.

Obiettivo del 2025, un evento corale dei Territori negli Stati Uniti, oltre ad una serie di attività formative e istituzionali.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA