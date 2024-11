Relazioni in.forma, al via incontri per il terzo settore

E' dedicato a incontri di formazione sulle competenze relazionali nel terzo settore il progetto 'Relazioni in.forma' a cura di Arcigay Vda e delle associazioni Parkinson Vda, Il richiamo del Bosco, Agricoltura biologica e biodinamica Vda e Savoir & Faire Vda.

Le iniziative riguarderanno tre ambiti: la relazione di cura, quella di gruppo e quella educativa.

Per le relazioni di cura sono previsti quattro incontri - tra dicembre e gennaio allo spazio Plus di Aosta - tenuti dallo psicologo Stefano Ghidoni e dalle pedagogiste Fulvia Dematteis e Lucia Poli. Si parlerà, tra l'altro, di rischio stress, burnout e sostegno psicologico ai caregiver. I destinatari sono "operatori , oss, badanti, ma anche altre figure che possono prendersi cura degli altri, come insegnanti e avvocati", ha detto Ghidoni presentando il progetto in conferenza stampa. Il primo appuntamento, dal titolo 'Comunicare l'aiuto e relazione di cura' è il 4 dicembre prossimo alle 17.30.

Per quanto riguarda le relazioni di gruppo sono sette gli appuntamenti previsti - tra gennaio e marzo allo spazio Plus - a cura dell'associazione culturale ligure 'Teatro 21'. In questo caso, gli operatori si occuperanno di laboratori esperienziali sui rapporti interpersonali.

Due i seminari previsti - tra marzo e aprile ad Aosta e Saint-Christophe - per l'ambito della relazione educativa.

Relatori saranno Emilio Bertoncini e Gianpiero Gauna, esperti di educazione all'aperto e di contesti naturali, e Raffaella Cataldo, esperta di didattica esperienziale e pedagogia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA