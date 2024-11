'Giacosa restart', rassegna di cinema e teatro dall'8 dicembre

Sarà lo spettacolo teatrale 'Luce in sala' che vedrà sul palco la valdostana Valentina Favazza a inaugurare l'8 dicembre la rassegna Giacosa Restart. In calendario, fino al 30 dicembre, quattro spettacoli teatrali e quattro film, che si terranno tutti al teatro Giacosa di Aosta. ''Con questi otto spettacoli - spiega Alexine Dayné - vogliamo portare al Giacosa il meglio della co-progettazione e per questo abbiamo voluto sia spettacoli teatrali che film''.

L'assessore comunale alla Cultura, Samuele Tedesco sottolinea: ''Quello che presentiamo oggi è il risultato di un processo lungo e complesso che segna un nuovo inizio, e al centro della rassegna abbiamo il tema della fragilità, declinata in tutti i suoi aspetti. Le opere in cartellone vogliono fare riflettere su temi importanti come la giustizia sociale, la crisi climatica e l'immigrazione''.

La rassegna si chiuderà il 30 dicembre con lo spettacolo 'Persino le montagne più alte', della regista Stefania Tagliaferri.



