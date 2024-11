Turismo, il conteggio degli affitti brevi porta l'estate in positivo

Nella stagione turistica estiva 2024, da giugno a settembre, in Valle d'Aosta gli arrivi (671.858) sono cresciuti dell'1,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e le presenze (1.813.577) del 2,91%. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'assessorato regionale al Turismo.

Se gli italiani sono diminuiti sia in termini di arrivi (358.960, -5,36%) sia di presenze (1.219.673, -1,84%), gli stranieri sono aumentati sia come numero di ospiti (312.898, +10,96%), sia come quantità di notti trascorse (593.904, +14,29%).

Le cifre comprendono i dati sugli alloggi a uso turistico, conteggiati solo a partire dal 1/o novembre 2023, data di entrata in vigore della legge regionale sulle locazioni brevi.

Escludendo questa categoria emerge che, rispetto alla stessa stagione dell'anno passato, l'estate 2024 fa segnare un calo del 5,51% delle presenze (-97.133) e del 3,18% degli arrivi (-21.020).

Sull'andamento della stagione turistica hanno pesato anche i dati negativi di luglio (-4,98% di presenze e -6,91% di arrivi), legati all'alluvione di fine giugno, con gli ingenti danni a Cogne - località isolata per quasi tutto il mese - e a Cervinia.





