Tangenziale di Aosta, la gratuità estesa fino al 2026

E' stata prorogata fino al 31 dicembre 2026 la gratuità - per tutte le classi di veicoli - del passaggio sulla tratta autostradale Aosta Est-Aosta Ovest Saint-Pierre, nota come 'tangenziale' di Aosta. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Renzo Testolin, nella consueta conferenza stampa convocata per illustrare i provvedimenti adottati dalla giunta regionale.

La gratuità vige per i conducenti dotati di sistema di telepedaggio e rientra nell'ambito dell'accordo già sottoscritto dalla Regione Valle d'Aosta e le società autostradali Sav (Società autostrade valdostane) e Rav spa (Raccordo autostradale Valle d'Aosta).

Gli obiettivi sono "una maggiore fluidità e sicurezza dei traffici" e il "contenimento dell'inquinamento atmosferico".





