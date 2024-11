Hiv, aumentano le diagnosi in Valle d'Aosta

I dati 2024 su Hiv e Aids in Valle d'Aosta contano sette nuove diagnosi di positività (sei uomini e una donna). In Profilassi pre esposizione per la protezione dall'infezione da Hiv sono seguiti 22 pazienti. Lo comunica l'azienda Usl in vista della Giornata mondiale contro l'Hiv e l'Aids, celebrata ogni anno il 1 dicembre. Alla fine del novembre 2023 erano state cinque le diagnosi.

Nell'occasione, la struttura complessa Malattie Infettive dell'ospedale Parini di Aosta, diretta dalla dott.ssa Silvia Magnani, organizza per il 2 dicembre un 'testing day' gratuito e anonimo per l'Hiv e altre malattie sessualmente trasmissibili, e partecipa all'evento 'Hiv Fast forward, stigma e rappresentazione attraverso il cinema', organizzato insieme alle associazioni Arcigay Queer Vda e Aiace Vda, venerdì 29 dicembre presso la sala Expo Plus di Aosta (via Garibaldi, 7) alle 21. La serata è patrocinata dal Comune di Aosta.

"La prevenzione e la diagnosi precoce - spiega la dott.ssa Manuela Colafigli, infettivologa - sono fondamentali sia per la tutela dei pazienti che possono essere protetti per tempo da complicazioni potenzialmente molto gravi e da impatti negativi sulla loro vita sociale e lavorativa sia per la tutela della salute pubblica. Per chi risulta positivo, il trattamento, infatti, consente di abbattere la quantità di virus nel sangue e quindi di non trasmettere l'infezione ai contatti in quanto chi raggiunge una carica virale stabilmente non rilevabile non trasmette l'infezione.

Il 'testing day' del 2 dicembre è una giornata dedicata al test Hiv e ai test sierologici per malattie sessualmente trasmissibili (Epatite B, C, e Sifilide). Con un semplice prelievo di sangue sarà possibile eseguire i test gratuitamente, in anonimato e senza appuntamento. Inoltre, per tutto l'anno sono stati attivati presso il nostro ambulatorio degli slot di visita dedicati per le persone che vogliano sottoporsi agli screening anche per altre malattie sessualmente trasmissibili: Epatite A, Gonorrea, Chlamydia, Mycoplasma e Trichomonas. E, se lo si desidera, in anonimato, ed attraverso gli stessi slot, si può accedere al counseling ed eventualmente alla prescrizione della Profilassi pre esposizione per la protezione dall'infezione da Hiv".

Colafigli ricorda che "il tema dell'Hiv e della sua prevenzione non riguarda solo la Comunità Lgbt, ma anche le persone eterosessuali che sono anch'esse a rischio di contagio".





