Grosjacques, "Guglielmo Bosca presto testimonial della Valle d'Aosta"

Guglielmo Bosca, sciatore milanese di 31 anni trapiantato in Valle d'Aosta, diventerà testimonial della Regione Valle d'Aosta con un contratto per attività di promozione. Lo ha anticipato l'assessore regionale al Turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques, nel corso della consueta conferenza stampa della giunta regionale. Bosca nel gennaio scorso aveva conquistato il secondo posto nel superG di coppa del mondo di Garmisch (Germania). Proprio "per i risultati sportivi che ha ottenuto nella stagione passata", ha detto Grosjacques, "nelle prossime settimane si aggiungerà" gli attuali quattro testimonial: Federica Brignone, Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani e Samuela Comola.

L'occasione per trattare l'argomento è stata l'approvazione della delibera per la pubblicizzazione dell'immagine turistico-sportiva della Valle d'Aosta "mediante la sponsorizzazione, per la stagione agonistica invernale 2024-2025", di 15 atleti valdostani di biathlon, freestyle-snowboard, sci alpino, sci di fondo, sci alpinismo, sci di velocità, snowboard e winter triathlon.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA