Maltempo, ancora neve in arrivo in Valle d'Aosta

Ancora neve in arrivo in Valle d'Aosta. Secondo le previsioni dell'Ufficio meteorologico della Regione Valle d'Aosta una perturbazione attraverserà la regione alpina all'inizio della prossima settimana. Lunedì "nuvole in aumento nel pomeriggio, con deboli precipitazioni a ovest e nord-ovest dalla serata, quota della neve a circa 2500 metri, in calo a 2100 metri nella notte", martedì "residue precipitazioni al mattino presto a ovest e poi cielo nuvoloso", mercoledì "sereno", giovedì "nuvoloso o molto nuvoloso con nevicate sui confini esteri".



