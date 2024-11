FdI, 'Grand Continent Summit è sperpero di soldi pubblici'

"Uno sperpero di denaro pubblico vergognoso senza nessuna ricaduta per i cittadini valdostani".

Così Fratelli d'Italia Valle d'Aosta definisce l'organizzazione del 'Grand Continent Summit', convegno di politica internazionale in programma nella regione alpina.

"Con delibera di giunta numero 1285 del 18 ottobre - scrive FdI in un post su Facebook - l'allegra Giunta union-progressista ha deciso 'di procedere con l'organizzazione della seconda e della terza edizione del Grand Continent Summit che si svolgeranno per le annualità 2024 e 2025 e di regolamentare, a beneficio della migliore organizzazione dell'evento, l'utilizzo da parte della Fondazione dei locali della Maison du Val d'Aoste a Parigi, quale sede di incontri e di scambi utili a rafforzare la rete di collaborazioni e di legami con le istituzioni francesi'. A tale scopo ha deciso di prendere dal ricco bilancio proveniente dalle tasse dei cittadini ben 410.000 euro per i costi di organizzazione di due manifestazioni descritte al pari del G7 in Puglia ma aventi ricaduta pari a zero per gli interessi dei cittadini valdostani tranne per 2 o 3 cioè l'organizzatore e alcuni pavoni autocelebrativi della giunta proponenti che credono che i soldi pubblici siano loro".

"Ma non solo - prosegue - l'allegra brigata ha deciso di affidare per due anni, senza nessuna procedura pubblica, per corroborare 'l'importantissimo lavoro' compiuto dall'organizzatore Grand Continent, anche la sede di proprietà della Finaosta. Questo è veramente troppo".



