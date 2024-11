Torna in Valle d'Aosta il Grand Continent Summit

Più di 150 personalità di caratura internazionale sono attese in Valle d'Aosta per la seconda edizione del "Grand Continent Summit", l'evento annuale organizzato dalla rivista di geopolitica europea in partenariato con la Regione Valle d'Aosta.

L'appuntamento è dal 3 al 6 dicembre tra Saint-Vincent e Courmayeur.

Anteprima il 3 dicembre con un convegno di apertura ospitato ad Aosta - inizio ore 14,30 - nella nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta e dedicato alla relazione italo-francese tre anni dopo l'adozione del Trattato del Quirinale (tra i relatori il già ministro Franco Bassanini e l'ambasciatore di Francia Martin Briens, conclusioni affidate a Paolo Gentiloni). Inoltre nella biblioteca regionale di Aosta dalle 18.30 alle 19.30, tre specialisti di Sciences Po (Hugo Micheron), della Washington University (Marlène Laruelle) e di Le Monde (Marc Semo), discuteranno della nuova guerra dell'informazione: tra Trump e Putin. La giornata si concluderà al Forte di Bard dalle 20.30 alle 21.30 con un focus su Cavour (e la relazione con la Valle d'Aosta) a cura del presidente della Bibliothèque nationale de France.



