Svelato il manifesto della 1025/a Fiera di Sant'Orso

E' stato ideato dal grafico Pier Francesco Grizi e rappresenta una reinterpretazione fantastica degli oggetti artigianali il manifesto della 1025/a Fiera di Sant'Orso. Come da tradizione, viene esposto in occasione del mercatino di Natale di Aosta, il Marché Vert Noël, da sabato 23 novembre a lunedì 6 gennaio. Lo comunica l'assessorato regionale dello Sviluppo economico.

Gli oggetti artigianali rappresentati nel manifesto vengono trasformati in creazioni quasi magiche, assumendo nuove forme e funzioni, pur mantenendo la loro identità originaria. Il tema della magia, inteso come stupore e meraviglia, è "enfatizzato da tratti semplici disegnati a mano, colorati con tinte calde e sature e intrecciati in una composizione che richiama una freccia indicatrice del logo 'La Saint Ours'".

Lo sfondo blu notte evoca "la suggestiva atmosfera serale della Foire, celebrata dalla 'Veillà', con il calore delle cantine aperte e la gioia della festa".

La struttura Attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione è presente al Marché Vert Noël con la decima edizione di 'Vers la Foire de Saint'Ours'. L'iniziativa mira ad avvicinare il pubblico dei mercatini alla millenaria Fiera di Sant'Orso, valorizzando l'artigianato valdostano di tradizione.

Uno spazio dedicato ospiterà dimostrazioni di tecniche e lavorazioni artigianali, offrendo ai visitatori un'esperienza unica nel mondo dell'artigianato locale. Nello chalet adiacente all'area dimostrazioni sarà inoltre possibile ammirare manufatti artigianali che spaziano dalle lavorazioni in rame alla scultura in legno, dalla tintura naturale di filati alla modellazione dell'argilla. Si alterneranno, infatti, durante tutto il periodo di apertura dei mercatini, 13 artigiani conferitori di L'Artisanà.



