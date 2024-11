Investimenti produttivi forestali, al via bando per sostegno

E' stato approvato il bando dedicato agli investimenti produttivi forestali. Lo comunica l'assessorato regionale delle risorse naturali. "L'intervento - spiega l'assessore Marco Carrel - sostiene investimenti volti ad incrementare il potenziale economico forestale e ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali, attraverso l'erogazione di un sostegno per investimenti materiali e immateriali in grado di migliorare i processi e l'efficienza delle imprese nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali". "Le linee guida - ha aggiunto - sono state condivise con le aziende del territorio, nell'ottica di una più efficace progettazione delle azioni da mettere in campo per uno sviluppo efficace del settore e una ricaduta positiva sul territorio".

Gli investimenti ammissibili riguardano, tra gli altri, ammodernamento e realizzazione di immobili e infrastrutture aziendali, ammodernamento del parco macchine e delle attrezzature, introduzione di innovazioni tecniche e gestionali, realizzazione di piattaforme logistiche web di mercato. Sono finanziabili interventi localizzati all'interno del territorio regionale e la dotazione è di 650.000 euro. Il contributo è concedibile nella misura del 65% delle spese sostenute, a fronte di una spesa minima ammissibile di 5.000 euro.



