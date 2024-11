Il Marché Vert Noël di Aosta inaugurato in una città imbiancata

E' stato inaugurato in piazza Chanoux alla presenza delle massime autorità regionali e comunali il Marché Vert Noël. La sedicesima edizione del tradizionale mercatino di Natale di Aosta prende il via all'indomani della prima nevicata della stagione che ha imbiancato la città.

Proprio per ragioni organizzative legate alla neve caduta ieri, è stata spostata la cerimonia di inaugurazione, inizialmente prevista ai giardini Lussu, che in questa edizione del Marché Vert Noël sono illuminati a festa. Altre installazioni legate al mercatino di Natale si trovano, tra l'altro, all'Arco d'Augusto e in piazza della Cattedrale.

Rispetto allo scorso anno il numero di chalet installati è salito del 40%, toccando quota 42. Nel villaggio alpino allestito nel 'salotto buono' della città i visitatori possono compiere un viaggio tra oggettistica, accessori, decorazioni e sapori della tradizione, con qualche escursione nell'offerta di prodotti legati al benessere.

Nella vicina piazza San Francesco è inoltre disponibile la pista di pattinaggio su ghiaccio all'aperto. Come di consueto, poi, nel corso del periodo espositivo verranno organizzate lavorazioni degli antichi mestieri, laboratori per bambini e dimostrazioni degli artigiani di tradizione valdostani.

Il Marché Vert Noël per il secondo anno ha ottenuto il marchio 'Label Ecoaction - Legambiente 2024.029' che certifica il basso impatto ambientale dell'evento.



