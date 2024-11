Giornata contro la violenza sulle donne, iniziative in Valle d'Aosta

In occasione del 25 novembre, "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", in Valle d'Aosta sono state organizzate iniziative di sensibilizzazione per tutta la comunità. A promuovere gli eventi è stato il Tavolo tecnico permanente Legalità & Intergenerazionalità.

Gli alunni di tutte le istituzioni scolastiche sono stati invitati a celebrare attivamente la ricorrenza. L'offerta formativa prevede il coinvolgimento complessivo di oltre 300 studenti delle istituzioni scolastiche di Morgex, Aosta, Verrès e Châtillon. Sono previste varie attività laboratoriali rivolte a tutti gli alunni. Inoltre per le scuole secondarie di secondo grado mercoledì 27 novembre dalle 10 alle 13.20 nel Cinéma de la Ville di Aosta sarà proiettato il filmato 'Io e il secco' in tema di violenza domestica. Infine da lunedì 2 dicembre a venerdì 13 dicembre, in ciascuna delle istituzioni scolastiche iscritte all'iniziativa, avrà luogo la fase di rielaborazione in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Aosta, l'Ordine degli avvocati e l'Ordine degli psicologi.

"In questa terza edizione - spiega l'assessore Jean-Pierre Guichardaz - abbiamo voluto progettare interventi tematici mirati per fasce d'età con l'obiettivo di valorizzare da un lato le diverse realtà coinvolte con la loro unicità e dall'altro di rendere partecipe l'intera comunità educante sul tema.

Attraverso il protagonismo giovanile, vogliamo incoraggiare opportunità di confronto costruttivo su tematiche connesse alla ricorrenza, ponendo particolare attenzione all'importanza del rispetto e alla rilevanza di azioni positive nei confronti del prossimo".



