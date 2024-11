Autostrada Ivrea/Santhià, al via i lavori per il bypass

Inizieranno lunedì 25 novembre i lavori per la realizzazione del bypass stradale al viadotto Camolesa lungo il raccordo autostradale A4/A5 Ivrea-Santhià, tra i caselli di Albiano e Santhià. Lo ha comunicato il concessionario Ativa che ha ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l'autorizzazione, motivata da esigenze di urgenza, a realizzare una pista provvisoria in prossimità del Viadotto Camolesa. Intervento che "consentirà di superare le code che si determinano per effetto dell'attuale limitazione di carico sul raccordo Ivrea-Santhià, che coinvolge i mezzi sopra le 3,5 tonnellate compresi gli autobus, garantendo al contempo l'esercizio dell'autostrada in condizioni di sicurezza, in attesa dell'adeguamento definitivo del Viadotto Camolesa".

"Siamo soddisfatti che la situazione si sia sbloccata. Come governo regionale abbiamo lavorato per sensibilizzare i ministeri competenti per arrivare alla soluzione del problema. Ringrazio il presidente della Confindustria Valle d'Aosta e i rappresentanti del governo nazionale che hanno collaborato per arrivare a questa risposta che per noi è di fondamentale importanza. Ora si tratta di avviare i lavori nel più breve tempo possibile e di realizzare le opere nel più breve tempo possibile, e magari di continuare a cercare di migliorare l'attuale assetto legato a quelle assurde strettoie che creano ingorghi importanti per chi è diretto e per chi lascia la Valle d'Aosta". Lo ha detto l'assessore ai trasporti della Regione Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, commentando l'avvio dei lavori per il bypass sulla tratta autostradale Ivrea/Santhià.



