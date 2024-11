Uberti, "sistema sanitario valdostano all'onor del mondo"

"Un buon posizionamento e un buon miglioramento rispetto all'anno scorso sono un risultato importante che attesta gli sforzi dell'intera organizzazione volto a migliorarsi. E' quindi indubbio che il risultato ci faccia piacere perché testimonia che il nostro sistema sanitario, pur in presenza di criticità, sta all'onor del mondo". E' quanto dichiara il direttore generale dell'Usl della Valle d'Aosta, Massimo Uberti, commentando i risultati della 26/a edizione dell'indagine "Qualità della Vita 2024", realizzata da Italia Oggi e Ital Communications in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, in particolare il dodicesimo posto per il "Sistema Salute" valdostano.

"Ribadisco però - ha aggiunto - che, come sono critico sulle indagini che fanno inopportune classifiche quando evidenziano un posizionamento non buono della nostra azienda, lo sono anche verso quelle che ci collocano ai vertici, come quella che commentiamo oggi. I sistemi di valutazione per quanto validi, e non tutti lo sono, misurano sempre una parte infinitesimale dei risultati complessivi da garantire. Sono quindi utili, conoscendone i parametri valutati, come strumenti di miglioramento e confronto, mai come misura complessiva dei risultati e quindi ancor meno da utilizzarsi per fare classifiche".

"Alla fine di questo 2024 - aggiunge l'assessore regionale alla sanità, Carlo Marzi - l'attenzione sullo stato di salute del servizio sanitario pubblico è, se possibile, maggiore del solito, come spesso accade in occasione delle Finanziarie Nazionali. Cogliamo quindi l'occasione di un'ennesima indagine sul servizio sanitario pubblico, che prendiamo con le pinze anche se connota la sanità valdostana tra le migliori a livello nazionale, per prendere le distanze da chi sta equiparando la situazione del finanziamento del servizio sanitario pubblico facendo di tutta l'erba un fascio, senza attenzione ai particolarismi e all'autonomia territoriale".



