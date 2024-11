Tutela diritto allo studio, intesa tra Valle d'Aosta e Gdf

La Regione Valle d'Aosta (attraverso la Struttura politiche educative) e il Comando territoriale della guardia di finanza hanno siglato un Protocollo di intesa a tutela del diritto allo studio. L'accordo - come spiegato in una nota - "si colloca tra le iniziative finalizzate a perseguire obiettivi di equità sociale, a tutela delle fasce più deboli che per esercitare il diritto allo studio hanno effettiva necessità delle risorse pubbliche messe a disposizione dalla Regione".

Nel dettaglio, la Regione si impegna, per il prossimo triennio, "a fornire alla guardia di finanza input informativi qualificati di cui sia venuta a conoscenza, in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria". I reparti valdostani delle fiamme gialle "grazie all'attuazione di un efficace scambio informativo potranno intervenire andando a riscontrare la veridicità della documentazione prodotta per la richiesta delle borse di studio universitarie, assicurando che siano destinate agli studenti che ne abbiano effettivamente diritto".

Si tratta di una collaborazione - conclude la nota - che "si inserisce nel più ampio contesto di prevenzione degli abusi economico-finanziari che possono danneggiare l'efficacia delle misure a sostegno del diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi". L'atto formalizza a livello regionale una collaborazione già stabilita a livello nazionale.



