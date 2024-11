Noi Moderati torna a proporre il pirogassificatore

"Noi Moderati proporrà agli alleati del centrodestra valdostano ed alle forze civiche di inserire nei programmi elettorali la programmazione di un pirogassificatore e/o termovalorizzatore per non dover aprire una nuova ed immensa discarica quando quella di Brissogne verrà chiusa. Le discariche sono infatti una bomba ambientale ad orologeria". Lo scrive in una nota Orlando Navarra, coordinatore regionale di Noi Moderati, in merito alla gestione dei rifiuti in Valle d'Aosta.

"Ai valdostani va detta la verità - aggiunge - e cioè che dovranno prepararsi per il futuro fino alla quadruplicazione della tassa sui rifiuti per le scelte fatte a seguito del referendum sul pirogassificatore, condizionato da propaganda sulla salute come se le discariche producessero profumo alla lavanda, che avrebbe risolto sia il problema dei costi eccessivi dello smaltimento dei rifiuti sia della dismissione della discarica di Brissogne. Ai ritmi attuali di raccolta la discarica si esaurirà molto prima di quanto previsto, ovvero entro il 31 dicembre 2031. Dopo tale data la discarica dovrà essere gestita per almeno vent'anni per essere messa in sicurezza. Tali costi graveranno sulla tassa rifiuti poiché da un lato non avremo il sistema alternativo del Pirogassificatore e dall'altro non potremo più smaltire i rifiuti in una discarica chiusa".



