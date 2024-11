Prima neve ad Aosta, precipitazioni intense in quota

E' arrivata la prima nevicata stagionale ad Aosta. Le precipitazioni interessano tutto il territorio regionale e sono più intense sopra i 1.000 metri di quota nel settore nord-occidentale. A 1.500 metri di altitudine sono previsti fino a 80 centimetri di neve tra il Monte Bianco e il Gran San Bernardo (mezzo metro a La Thuile e Courmayeur), ad Aosta circa 30 centimetri.

Come riferisce il bollettino meteo della Regione Valle d'Aosta le nevicate saranno "in rapida intensificazione nel primo pomeriggio, con valori moderati o localmente forti, specie a ovest nel tardo pomeriggio, deboli in bassa valle; dalla tarda serata precipitazioni più deboli e sparse, eccetto sui rilievi occidentali, ancora localmente moderate". Per "forti nevicate" e vento il Centro funzionale della Regione ha emesso un avviso di allerta gialla valido fino a mezzanotte di oggi.



