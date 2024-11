Istat: report BesT, elevati livelli di benessere in Valle d'Aosta

"La Valle d'Aosta presenta livelli elevati di benessere rispetto al complesso delle province italiane valutate sugli 11 domini del Bes dei territori". Lo comunica l'Istat, che ha diffuso i risultati della seconda edizione del report BesT della Valle d'Aosta che delinea i profili di benessere equo e sostenibile della regione.

"Considerando le distribuzioni di 64 indicatori provinciali in 5 classi di benessere relativo (bassa, medio-bassa, media, medio-alta e alta) nell'ultimo anno disponibile - si legge in una nota - il 57,8% delle misure colloca la Valle d'Aosta nelle classi di benessere alta e medio-alta mentre il 23,5% la colloca nelle classi bassa e medio-bassa; gli stessi valori calcolati su tutte le province italiane sono rispettivamente del 41,8% e 35,6%. Nel confronto con le altre regioni del Nord-ovest la Valle d'Aosta è la più favorita e mostra, insieme alla Lombardia, un profilo migliore sia del Piemonte, sia della Liguria".

Dal confronto tra gli 11 domini del Benessere, il quadro più critico per la Valle d'Aosta emerge nel dominio 'Paesaggio e patrimonio culturale', con la totalità di posizionamenti nelle classi bassa e medio-bassa. Punti di debolezza emergono anche nel dominio 'Qualità dei servizi', in particolare per quanto riguarda l'offerta di trasporto pubblico locale. Un'altra problematica, inoltre, riguarda il maggiore tasso di emigrazione ospedaliera. Al contrario, i risultati migliori si registrano nel dominio 'Sicurezza' e in quello del 'Benessere economico'.





