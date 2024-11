Podium advanced technologies inaugura la nuova sede

Podium advanced technologies - azienda di ingegneria innovativa, specializzata nel motorsport, nella progettazione automobilistica e nella ricerca applicata nel settore della mobilità ibrida ed elettrica - ha inaugurato a Pont Saint Martin (Aosta) il nuovo 'Podium campus for innovation in manufacturing and engineering', destinato a diventare la nuova sede dell'azienda.

L'iniziativa si inserisce in un progetto più ampio denominato 'Tech-Bat', che si articola su diverse direttrici con un focus particolare sulla ricerca e sviluppo nell'ambito dei sistemi batteria al litio. Finanziato da un bando promosso dalla Regione Valle d'Aosta, il progetto ha permesso di realizzare un nuovo laboratorio tecnologico dedicato ai sistemi batterie ad alte prestazioni.

"Tech-Bat nasce dall'esigenza di fornire un servizio più ampio e completo. Ampliando la nostra offerta, ci siamo resi conto che era sempre più necessario sviluppare competenze specifiche sia nella progettazione che nello sviluppo di sistemi complessi come le batterie ad alte prestazioni" spiega Francesco Monti, ceo di Podium advanced technologies.

Il nuovo campus si sviluppa su un'area complessiva di 16.000 metri quadrati ed è composto da un ampio blocco uffici e da tre vaste aree adibite alla ricerca e all'assemblaggio di batterie e veicoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA