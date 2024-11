Valle d'Aosta aperta, "variazione al bilancio inadeguata"

"La seconda variazione di bilancio regionale 2024, arrivata dopo l'approvazione in giunta del prossimo bilancio 2025-27, conferma i dubbi sulla capacità organizzativa e pianificatoria del governo Testolin". Così in una nota Valle d'Aosta aperta.

"Nonostante - si legge - l'urgenza della situazione, il disegno di legge n.171 arriva quattro mesi dopo gli eventi alluvionali, lasciando troppi ad arrangiarsi. La manciata di articoli dedicati all'emergenza, prevedono piccoli contributi a famiglie e imprese e trasferimenti straordinari ai comuni: tutti parziali e, in molti casi, insufficienti. Per le imprese, in particolare, la stagione è già partita e nuovi mutui vogliono dire indebitamento. A questo si associano i problemi e gli 'svarioni' rispetto ai fondi statali annunciati con enfasi".

Secondo la coalizione politica "un altro punto dolente è la cassa integrazione, ancora bloccata per molti lavoratori e imprese, a causa di un inadeguato coordinamento Stato e Regione.

Un ritardo inaccettabile per i lavoratori e per chi ha già subito gravi perdite. In ultimo, rileviamo che ad aumentare la confusione e il pressapochismo, la Regione ha usato la variazione di bilancio per l'ennesima modifica alla legge sui segretari comunali e introdotto una riserva per cui sia il Cpel sia l'Albo dei segretari chiedono un emendamento. Tutto questo rinunciando definitivamente ad una riforma globale della dirigenza e degli enti locali".



