Pmi Day di Confindustria, iscritti 865 studenti valdostani

Sono 865 gli studenti valdostani che parteciperanno alla 15/a edizione Pmi Day di Confindustria.

L'evento è in calendario venerdì 22 novembre e coinvolgerà 20 aziende e sette istituzioni scolastiche. "Costruire è il tema dell'edizione 2024. Un impegno quotidiano per migliorare l'attrattività del sistema economico valdostano e quindi le ricadute sul territorio, che mette al centro le competenze.

Perché sono le persone quelle che consentono alle aziende di crescere e progredire, ecco perché guardiamo al mondo della scuola e ai giovani, affinché conoscano la ricchezza di questo territorio e anche loro decidano di 'costruire' il loro futuro qui" spiega Alessandro Farano, vicepresidente con delega per la ricerca e lo sviluppo di Confindustria Valle d'Aosta.

L'inaugurazione della manifestazione si svolgerà alle 8,30 nella sede a Pont-Saint-Martin di Novasis.

Gli studenti partecipanti provengono dall'Istituzione scolastica liceale tecnica e professionale di Verres, dall'Istituzione scolastica Mont Rose di Pont-Saint-Martin e dall'Istituto Don Bosco di Chatillon. Inoltre, da Aosta, dall'Istituzione scolastica St. Roch, dell'Istituzione scolastica tecnica professionale Manzetti, del Liceo classico artistico e musicale, di Progetto formazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA