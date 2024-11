Pcp, stop alla strada intervalliva del col Ranzola

Il progetto della strada intervalliva del col Ranzola "è accantonato e i fondi destinati a quest'opera vengono dirottati sulla costruzione della Capanna Carrel sul Monte Cervino e in parte minore sulla Casa della tela a Champorcher". Lo scrive in una nota Progetto civico progressista: "Avevamo evidenziato le contraddizioni del progetto. Non era una proposta finalizzata principalmente a favorire l'attività di alpeggio ma alla 'riqualificazione' di una strada intervalliva, in realtà inesistente, per scopi di protezione civile e per lo sviluppo turistico di Gressoney e Brusson. Un'opera che avrebbe comportato un grave impatto ambientale, in una zona di pregio". "Prendiamo atto con sollievo - prosegue la nota - che per il momento quell'opera viene accantonata. E ci sarà il tempo per chiarire le idee e capire che cosa è opportuno fare, in particolare per l'attività agricolo-pastorale, e che cosa non va invece realizzato. Di certo è sorprendente la disinvoltura con cui si lancia un progetto, senza gli opportuni approfondimenti, e poi di fronte alle critiche e alle difficoltà oggettive si fa precipitosa marcia indietro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA