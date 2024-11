Neve in arrivo anche sul fondovalle, allerta gialla per giovedì

Il Centro funzionale regionale della Valle d'Aosta ha emesso un bollettino di allerta gialla per neve valido nella giornata di domani. Se per oggi viene segnalato vento forte - le precipitazioni si sono rivelate meno intense del previsto - per domani, giovedì 21 novembre, l'allerta è relativa alle "nevicate dalla mattinata", che saranno "forti sul settore nordoccidentale e moderate altrove". Sono attesi "oltre 50-60 centimetri" nelle valli del Gran Paradiso e sulla dorsale di confine con Francia e Svizzera (dalla Valgrisenche a Cervinia, passando per il Monte Bianco e il Gran San Bernardo), "30-40 centimetri" nella vallata centrale e "20-30" centimetri in Bassa valle, con "fenomeni in attenuazione dal tardo pomeriggio".

Le temperature sono previste in calo: lo zero termico passerà dai 1.800 metri di oggi ai 500-700 metri di domani, e la quota neve da 1.400 a 300-400 metri.

"Gli eventuali singoli eventi valanghivi - riporta il bollettino - in grado di produrre effetti sul territorio antropizzato sono, di norma, individuabili solo a livello locale pertanto esulano dalla capacità di previsione. Non si escludono singoli eventi valanghivi anche di medie dimensioni a livello locale".



