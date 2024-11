Fratelli d'Italia, "polemiche incomprensibili su aiuti imprese"

"Non comprendiamo le polemiche sollevate da esponenti della giunta regionale che, invece di ringraziare e collaborare con il governo che ha dimostrato un'attenzione fuori dal comune, fin dalle prime ore, nei confronti delle comunità colpite, non fanno altro che sollevare presunte criticità, tutte peraltro pretestuose e puntualmente smentite". Lo scrive in una nota Alberto Zucchi, presidente di Fratelli d'Italia Valle d'Aosta, in merito al supporto fornito dal governo nazionale alle imprese valdostane colpite dall'alluvione del 29 e 30 giugno scorso.

"Tra le accuse spiccano - prosegue Zucchi - quelle relative a 'richieste non ascoltate' in merito a settori come gli impianti sportivi e i bar. Bene, si tenga presente che è vasto il panorama delle imprese che potranno fare domanda dato che le categorie previste sono molteplici. Riteniamo, invece, che la Regione, nonostante un avanzo di amministrazione record di 300 milioni di euro, si sia rifiutata di prendere in considerazione gli indennizzi indiretti per queste attività, che mentre non sono di immediata competenza del Ministero del Turismo, ed era stato precisato sin da subito, sono viceversa tutti pienamente nelle deleghe dell'Assessorato al turismo, sport e commercio a cui richiediamo un intervento complementare in merito".



