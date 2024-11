Ad Aosta al via un master in Psicologia dello sport

Sono aperte sino alle 12 del 9 gennaio 2025 le iscrizioni al nuovo master di primo livello in Psicologia dello sport attivato dall'Università della Valle d'Aosta.

Per poter conseguire il titolo finale è necessario essere in possesso di una laurea, triennale o magistrale, in scienze e tecniche psicologiche, scienze motorie, scienze della formazione e dell'educazione, medicina, psicologia. Inoltre - ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione la professoressa Stefania Cristofanelli, direttrice del corso - potranno iscriversi senza la laurea richiesta, ottenendo un attestato di partecipazione come uditori, professionisti nell'ambito dello sport come guide alpine, atleti e atlete, dirigenti sportivi, maestri di sci, allenatori, istruttori, fisioterapisti. A seguire la presentazione agli organi di informazione c'era anche il presidente dell'Associazione valdostana dei maestri di sci, Beppe Cuc.

Le attività didattiche, in programma da febbraio 2025 a gennaio 2026, saranno erogate il venerdì (in orario preserale) e il sabato (mattina e pomeriggio). Le lezioni, fruibili anche in diretta streaming, si svolgeranno in presenza (50% delle attività) e online (per il restante 50%), mentre la didattica dei laboratori sarà unicamente in presenza. Articolato nei due curricula Agonismo e Inclusione, il percorso formativo offre "l'acquisizione di competenze professionali innovative di immediata applicazione".

"Ci sono eccellenze del Centro sportivo esercito, abbiamo studentesse che praticano boxe ad alto livello", ha sottolineato Anna Maria Pioletti, referente rettorale per lo sport. "Nel luglio 2024 - ha ricordato - è stata siglata la convenzione di collaborazione didattica e scientifica tra l'Università della Valle d'Aosta e il Coni con lo scopo di potenziare la reciproca collaborazione sviluppando specifiche iniziative su tematiche di comune interesse di cui il master rappresenta la prima proposta formativa".

Il costo del master va dai 2.250 euro, per gli uditori, ai 2.900 euro, per coloro che hanno i requisiti, e sono disponibili borse di studio (informazioni sul sito dell'ateneo univda.it).

Il numero di iscritti previsto va da un minimo di 24 a un massimo di 40.



