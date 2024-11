Sciopero dei medici mercoledì anche in Valle d'Aosta

Anche in Valle d'Aosta scatterà lo sciopero nazionale di 24 ore dei medici, dirigenti sanitari, infermieri e altre professioni sanitarie indetto per mercoledì 20 novembre.

Le organizzazioni sindacali Anaao Assomed, Cimo e Nursing Up fanno sapere che per l'occasione è stata adibita una postazione mobile, dalle ore 9 alle 15, presso la piastra dell'ospedale Parini, all'angolo tra i ricevitori/emettitrici automatici di pagamento/ricevute ticket sanitari e l'area riservata agli ambulatori.

A presiedere la postazione ci saranno rappresentanti sindacali delle sigle aderenti allo sciopero, "disponibili a rilasciare commenti, considerazioni riguardanti la protesta a difesa della sanità pubblica".

A livello nazionale i principali motivi della protesta, sottolineano Anaao Assomed e Cimo-Fesmed e gli infermieri ed altre professioni sanitarie del Nursing Up, toccano i contratti di lavoro, compresi quelli dell'ospedalità privata, a cui "vengono assegnate risorse assolutamente insufficienti"; mancata detassazione di una parte della retribuzione; mancata attuazione della normativa sulla depenalizzazione dell'atto medico e sanitario; esiguo ed intempestivo incremento dell'indennità di specificità infermieristica, senza estensione alle ostetriche.



