Modon d'or, 44 forme in lizza per la miglior Fontina d'alpeggio

AOSTA, 19 NOV - Sono 44 i produttori valdostani che hanno aderito all'edizione 2024 del concorso Modon d'or per la migliore Fontina Dop d'alpeggio, realizzata, come da regolamento, nel mese di luglio. Una giuria tecnica selezionerà le dieci forme finaliste, che verranno poi degustate da una giuria di operatori del territorio. Infine, si riunirà la giuria di eccellenza, che riunisce i presidenti degli enti regionali partner dell'iniziativa, nella sala des Remparts del castello Sarriod de La Tour di Saint-Pierre. La premiazione si svolgerà sabato 30 novembre presso il salone comunale polivalente di Issogne.

"Il Modon d'or è il centro della promozione dell'agricoltura valdostana", ha sottolineato l'assessore all'Agricoltura, Marco Carrel, nel corso della conferenza stampa convocata per presentare questa edizione del concorso. Il concorso "è la vetrina d'eccellenza per valorizzare la regina dei nostri prodotti".

"È un appuntamento importante per promuovere il prodotto per eccellenza dell'enogastronomia valdostana e per sottolinearne la qualità e le sue peculiarità", ha spiegato il presidente della cooperativa produttori latte e Fontina, Mauro Trèves.

Secondo Roberto Sapia, presidente della Chambre valdôtaine, l'iniziativa permette non solo "una crescita dei produttori e della qualità dei formaggi, ma più in generale di tutto il nostro comparto imprenditoriale".

Per Andrea Barmaz, presidente del consorzio produttori e tutela della Dop Fontina, il concorso è "sia occasione per dare ai produttori un doveroso riconoscimento sia occasione importante per comunicare al consumatore i valori" che stanno dietro a questo formaggio.



Consorzio Fontina, "in corso azione penali contro la contraffazione"

Riguardo alla contraffazione “abbiamo potenziato tutela e vigilanza. Tre anni fa abbiamo siglato un accordo con il consorzio del Parmigiano reggiano. I loro ispettori svolgono attività anche per conto nostro, che siamo un piccolo consorzio. Si vedono già i frutti di questa attività: abbiamo in corso azioni penali e amministrative. Tutto questo non ci costa poco e le sanzioni poi finiscono a Roma, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari”. Così Andrea Barmaz, presidente del consorzio produttori e tutela della Dop Fontina, durante la conferenza stampa di presentazione del concorso Modon d’or per la migliore forma d'alpeggio. Con riferimento alle possibili evoluzioni in materia di commercio estero, “il problema dei dazi esiste, ma il vero problema è la contraffazione”, ha aggiunto Roberto Sapia, presidente della Chambre valdôtaine.

