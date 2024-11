Infratel, piano bando ultra larga all'80% in Valle d'Aosta

Il Piano Bul (Banda ultra larga), che comprende 71 comuni valdostani, è prossima all' 80% . Lo ha riferito oggi Infratel nel corso dell'iniziativa 'Infratel incontra le Regioni: Libertà e democrazia digitale nell'era delle infrastrutture, dei servizi e della connettività' organizzata oggi ad Aosta.

Il Piano scuola connessa, invece, per la fase 1 - al 30 settembre scorso - vede un numero di attivazioni pari a 167 sedi su 199 (circa l'84%), mentre la fase 2, che riguarda 13 sedi scolastiche, conta un numero di attivazioni pari a 10 sedi (circa il 38 %).

Per quanto riguarda il Piano sanità connessa, al 28 ottobre scorso i servizi prestati da sono stati attivati presso 32 strutture sanitarie regionali, pari al 43% delle strutture indicate nel fabbisogno regionale.

"Dobbiamo pensare - ha detto l'assessore regionale all'Innovazione, Luciano Caveri - che la fibra ottica è indispensabile e la banda larga è una novità che pesa sulle nuove generazioni ed è una delle componenti fondanti la nuova rivoluzione digitale che in qualche maniera, anche con fondi comunitari e del Pnrr cerchiamo di seguire. Ben vengano quindi i momenti di confronto e di scambio come quello portato oggi ad Aosta".

"Il governo con Infratel - ha sottolineato l'ad di Infratel, Pietro Piccinetti - è vicino alle amministrazioni nella straordinaria sfida per l'eliminazione del digital divide.

L'Italia è il paese che ha investito di più in Europa in questa strategia di infrastrutture digitali nel Paese".



