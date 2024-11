Ospedale di comunità a Verrès, giunta "sì alla convenzione"

La giunta regionale ha approvato la bozza di convenzione tra la Regione Valle d'Aosta, Finaosta, il Comune di Verrès, l'azienda Usl, Siv per la realizzazione di un ospedale di comunità nell'ex cinema Ideal di Verrès, "in attuazione del Defr, del piano della salute e del benessere sociale 2022, 2025, del piano operativo annuale 2024". Lo ha riferito l'assessore alla Sanità Carlo Marzi. "Naturalmente - ha specificato Marzi - tutto ciò in deroga per quanto riguarda le costruzioni degli ospedali di comunità per la nostra regione che, come spesso abbiamo avuto occasione di riferire in Consiglio e anche durante l'illustrazione del Piano della salute, del benessere sociale della primavera del 2024, avrebbe previsto in base al numero della nostra popolazione la costruzione di un solo ospedale di comunità, ma siamo riusciti grazie a quelle che sono le nostre possibilità di intervento, statutarie e sulla spesa sanitaria, a prevedere la costruzione di un secondo ospedale di comunità a Verrès per una cifra di 15 milioni di euro". A dicembre la giunta presenterà "anche alla popolazione di Verrès questo importante investimento", ha anticipato l'assessore. L'altro ospedale di comunità sorgerà nella casa di riposo J.B. Festaz, ad Aosta. Entrambe le strutture sono a completamento degli interventi previsti dal Pnrr Missione 6 Salute.

Gli ospedali di comunità svolgono una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con "ricoveri brevi di 15-20 giorni a pazienti che, a seguito di un episodio acuto o di una riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristica continua anche notturna e di interventi sanitari a bassa intensità clinica, potenzialmente erogabili al domicilio ma che, per ragioni famigliari o strutturali, il medesimo non è valutato luogo idoneo".



