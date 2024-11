Caveri, a inizio estate finiranno i lavori a Capanna Carrel

"Possiamo dire che con l'estate del prossimo anno, con l'inizio dell'estate del prossimo anno, la capanna Carrel verrà completata. Non sappiamo ancora se potrà già essere adoperata nella parte finale della stagione estiva.

Fatto sta comunque che le imprese che hanno già lavorato in questi mesi hanno chiuso la 'scatola' del rifugio. Ci sono poi tutta una serie di elementi accessori, compresi alcuni paramassi ma soprattutto compresa la piazzola dell'elicottero: quella è anche una zona di soccorso alpino particolarmente significativa". Così l'assessore agli Affari europei, innovazione, Pnrr e politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri, illustrando la situazione dei lavori al rifugio alpino per i quali la giunta regionale ha destinato 2,1 milioni di euro del Fosmit, prima assegnati al progetto della strada sul Col Ranzola, per evitare di perdere il finanziamento.

"Avevamo già - ha ricordato l'assessore - un intervento sulla capanna Carrel, indispensabile sul versante italiano del Cervino per gli alpinisti che decidono di scalare quella cima.

Purtroppo, questa capanna era invecchiata e quindi era necessario rimetterla in sesto ed era quanto previsto con i circa 1,6 milioni nei programmi Interreg Italia Svizzera.

Purtroppo, nel momento in cui era già tutto pronto per l'inizio dei lavori, sono risultati necessari degli approfondimenti geologici realizzati dall'Università di Vienna ed è emersa la necessità di spostare la capanna, che verrà spostata un po' più in basso. Questo naturalmente ha da una parte caducato larga parte dei finanziamenti di Italia-Svizzera, perché bisognava presentare la rendicontazione entro la fine dello scorso anno. Resteranno circa 300 mila euro che arriveranno da questa operazione transfrontaliera, ma abbiamo deciso di spostare, togliendo la somma per così dire, al Ranzola e l'abbiamo messa sulla capanna Carrel, perché nel frattempo la capanna Carrel ha avuto un aumento dei costi dovuto proprio allo spostamento. Di fatto non è più una ristrutturazione ma è una costruzione di una nuova struttura che costerà circa quattro milioni di euro. Quindi da una parte avevamo già messo 1,6 milioni sul Fosmit, aggiungiamo 2,1 milioni di euro più 300 mila che arriveranno da Interreg Italia-Svizzera".

"Uno degli elementi curiosi dello studio geologico effettuato dall'Università di Vienna - ha riferito Caveri - è che quella zona non ha permafrost, quindi è proprio roccia intera, senza avere, come in altre montagne, questo strato di ghiaccio sottostante la roccia".



