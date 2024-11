Assoutenti, skipass aumentati di oltre il 15% in tre anni

"Ad alimentare il business della neve è soprattutto il caro-prezzi. Le tariffe degli skipass, anche in assenza del caro-energia, continuano a salire senza sosta". Lo segnala in una nota Assoutenti, sottolineando che "la classica settimana bianca è sempre più un salasso per gli appassionati della neve". Riguardo alla Valle d'Aosta, "a La Thuile il giornaliero rincara del 19,1% sul 2021 mentre a Courmayeur del 19,6% (+3,1% rispetto allo scorso anno). A Cervinia Valtournenche si spende il 3,4% in più sul 2023, +15,1% in tre anni".

Inoltre "non va meglio a chi opta per gli abbonamenti stagionali: in Valle d'Aosta i rincari sono del +6,6% rispetto allo scorso anno, +23,7% sul 2021".



