Violenza sulle donne, evento con ex procuratrice di Aosta

In occasione della celebrazione della Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne che ricorre il 25 novembre, anche quest'anno il Soroptimist Club Valle d'Aosta propone una serie di iniziative a sostegno della campagna 'Orange the World', promossa dall'Onu, da Un Women e dalla Federazione Europea del Soroptimist contro la violenza nei confronti delle donne.

Riconoscere il problema, le sue dinamiche e individuare le possibili vie d'uscita è importante per le vittime, ma anche per chiunque in ambito pubblico o privato sia chiamato a fare rete a tutela di chi subisce violenza. Un'occasione per approfondire e riflettere sulla violenza di genere sarà offerta da un incontro dal titolo 'Violenza nelle relazioni interpersonali e strumenti di tutela delle vittime' in programma giovedì 21 novembre prossimo alle 17 nell'auditorium della sede Bcc ad Aosta, in Viale Garibaldi 3, organizzato dal Soroptimist Club Valle d'Aosta in collaborazione con la questura di Aosta.

Relatrice sarà Marilinda Mineccia, già procuratrice di Aosta e di Novara. Attualmente, ricopre il ruolo di presidente dell'Associazione di studi e ricerche di psicologia giuridica, nel cui ambito ha organizzato numerosi percorsi formativi e convegni sul contrasto alla violenza di genere, sulla giustizia riparativa e sulla comunicazione nell'ambito della relazione interpersonale e istituzionale. La conferenza sarà preceduta da una breve introduzione a cura del questore di Aosta, Gian Maria Sertorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA