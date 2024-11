Politiche per l'invecchiamento attivo, incontro ad Aosta

'Le politiche per l'invecchiamento attivo in Valle d'Aosta: esperienze e prospettive' è il titolo dell'incontro in calendario venerdì 22 novembre a partire dalle 9 nella sala conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvadori.

L'evento si aprirà con saluti istituzionali dell'assessore regionale alle Politiche sociali, Carlo Marzi, del presidente del Celva, Alex Micheletto, e del dirigente del dipartimento Politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Ferrante.

Marzi sottolinea "l'importanza di politiche mirate all'accompagnamento dell'invecchiamento della popolazione, con l'obiettivo di offrire nuove prospettive e significato alla terza età. L'invecchiamento attivo rappresenta infatti un pilastro fondamentale nella società moderna, in grado di valorizzare l'esperienza e le competenze delle persone anziane, trasformandole in risorse vitali per la comunità. L'incontro - aggiunge - sarà un prezioso momento di riflessione e condivisione, dove saranno presentati progetti e esperienze sul territorio regionale, contribuendo al miglioramento delle strategie attive nella nostra regione".



