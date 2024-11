Gestori di agriturismo, via al bando per organizzare il corso

Nell'ambito del Csr (complemento regionale per lo sviluppo rurale) 23/27 della Valle d'Aosta, è stato pubblicato il bando relativo all'intervento Srh03 'Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali'. L'obiettivo è la realizzazione, da parte di organismi di formazione accreditati presso la Regione, di un corso di formazione per gestori di attività agrituristica.

"Questo bando - spiega l'assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel - risponde all'obiettivo trasversale di ammodernamento dell'agricoltura e delle zone rurali e contribuisce a promuovere e condividere conoscenze, innovazione e digitalizzazione in questo settore. Vogliamo incoraggiare l'utilizzo di nuovi strumenti che permettano agli agricoltori di diversificare e promuovere al meglio la loro attività. Una volta individuati gli organismi formatori, nel corso della primavera 2025 verrà organizzato un corso, della durata di 168 ore, che sarà erogato in modalità mista e che, mi auguro, permetterà un accesso sempre mirato alla conoscenza, al confronto e alla formazione continua".

L'iniziativa di formazione deve essere proposta e realizzata sulla base di un progetto di attività. La dotazione assegnata al bando è di 51.508 euro.

La formazione finalizzata all'esercizio dell'attività di gestore dell'attività agrituristica è obbligatoria, ai fini del rilascio della qualifica professionale e dell'iscrizione al relativo elenco regionale.

Il bando è disponibile sul sito istituzionale alla pagina https://www.regione.vda.it/agricoltura/CSR_2023_2027/bandi_inter venti_strutturali/srh03_corso_agriturismo_i.aspx e le domande devono essere presentate entro il 20 dicembre prossimo.



