Contratto comparto unico, aumenti da 178 a 436 euro al mese

Le organizzazioni sindacali hanno firmato nei giorni scorsi l'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro del Comparto unico della Valle d'Aosta per il periodo 2022-2024. Sono circa 5.000 i dipendenti coinvolti.

Dalla prima alla terza posizione è previsto un aumento tabellare del 10%, dell'11% sulla quarta e del 12% sulla quinta.

Per recuperare la differenza con i contratti collettivi nazionali, i funzionari avranno due punti in più. Una volta che l'ipotesi sarà sottoscritta dagli organismi di controllo, un dipendente in categoria 'A' (prima posizione) avrà un aumento di 178 euro lordi per 13 mensilità, un 'C2' (terza posizione) di 244 euro e un 'D' (quinta posizione) di 436 euro.

In aggiunta è previsto un salario di risultato medio minimo di 1.500 euro, non parametrato, superiore quindi ai precedenti 900 euro, al netto dei punteggi sul risultato e delle assenze. Altri indennizzi, sempre sul salario accessorio, andranno in contrattazione sul Fondo unico di amministrazione.

E' previsto che gli aumenti in busta paga scattino da gennaio 2025 e gli arretrati arrivino entro marzo. Per il 2024, in via eccezionale, vi sarà anche una integrazione del premio di risultato.



