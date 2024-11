Aosta, riapre dopo 21 anni il parcheggio 'Ex Finanza'

E' stato riaperto alla sosta dopo 21 anni il parcheggio 'ex Finanza' in via Chambéry ad Aosta. Sono 25 gli stalli bianchi a disposizione, oltre a uno per persone con disabilità.

In seguito a questa nuova offerta di sosta gratuita, l'amministrazione comunale ha deciso di rendere a pagamento gli stalli nel tratto di via Lys a Sud di via Chambéry e fino all'intersezione con via Binel. In questo modo viene accolta "la richiesta - fa sapere il Comune - di alcuni esercenti commerciali della zona che lamentavano l'utilizzo degli stalli esistenti prevalentemente per soste di lunga durata da persone frequentanti l'area urbana durante le ore lavorative, così da favorire una maggiore rotazione nell'utilizzo degli stalli stessi, introducendo il pagamento alla tariffa di 0,80 euro/ora".



