Post alluvione, Regione "restano criticità sui ristori ministeriali"

"Pur permanendo alcune criticità legate in particolare al mancato inserimento, tra i beneficiari del provvedimento, dei codici Ateco legati a bar e impianti sportivi e ai tempi ristretti per la presentazione delle domande in relazione alla complessità della documentazione richiesta, la riunione si è svolta in un clima positivo e di piena collaborazione con le competenti strutture del ministero, che hanno fornito alcune prime puntuali risposte ai quesiti presentati, mettendo a disposizione un canale di posta elettronica dedicato, sul quale far confluire le richieste di ulteriori chiarimenti e proposte".

Lo riferisce l'amministrazione regionale in una nota, a seguito dell'incontro in video conferenza avvenuto nel pomeriggio tra la direttrice generale Barbara Casagrande e il dg della direzione Valorizzazione e promozione turistica del ministero del Turismo, l'assessore al Turismo Giulio Grosjacques, i dipartimenti regionali di Protezione civile, Agricoltura, Turismo, Sport e Commercio e Infrastrutture funiviarie e i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate dal provvedimento e all'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Aosta.

E' stato precisato che "le domande potranno essere inviate per entrambe le misure risarcitorie (danni materiali e mancato utile) e che le stesse potranno essere inviate anche dalle imprese che hanno già presentato richiesta di risarcimento al dipartimento di Protezione civile per lo stesso evento alluvionale, ovviamente nel rispetto del limite massimo dei danni subiti: sono state inoltre sollevate da parte dell'Ordine dei Commercialisti alcune criticità che necessitano dei necessari approfondimenti e sulle quali lo stesso Ordine ha già prospettato alcune soluzioni, in parte già accolte".

Rimane in ogni caso aperta un'interlocuzione "continua e costante con gli uffici del ministero allo scopo di fornire tutte le puntuali indicazioni per consentire a tutti gli operatori economici di poter accedere ai benefici previsti dal decreto ministeriale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA