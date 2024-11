Incostituzionale estendere l'autonomia differenziata alle Speciali

E' incostituzionale "l'estensione della legge" sull'autonomia differenziata delle regioni ordinarie "alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali". Lo ha scritto la Consulta nel comunicato in cui - in attesa del deposito della sentenza - ieri ha annunciato sette profili di incostituzionalità della legge sull'autonomia differenziata delle regioni ordinarie, a seguito dei ricorsi delle regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania.



