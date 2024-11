Guardia di finanza, in visita il generale Avitabile

Il comandante regionale Piemonte - Valle d'Aosta della Guardia di finanza, generale di divisione Giovanni Avitabile, è stato in visita ieri presso il comando territoriale di Aosta. Accolto dal comandante territoriale, il colonnello Nicola Bia, ha incontrato i comandanti dei reparti della Valle d'Aosta ed una rappresentanza dei militari in servizio, insieme al personale in congedo appartenente all'Associazione nazionale finanzieri d'Italia (Anfi).

L'alto ufficiale, rivolgendo il proprio saluto ai militari di ogni ordine e grado presenti, ha espresso loro "gratitudine per l'impegno profuso a presidio della legalità economico-finanziaria, esortandoli, nel contempo, a continuare a svolgere il proprio servizio con la consueta professionalità, serietà e senso del dovere", fanno sapere le Fiamme gialle.

Il comandante regionale si è poi recato presso la tenenza di confine del Gran San Bernardo, reparto che aveva diretto dal 1990 col grado di sottotenente al termine del corso di formazione in Accademia, e dopo aver salutato il personale in servizio, ha espresso loro parole di incoraggiamento, soprattutto nel raggiungere, "con sempre maggior efficacia, gli obiettivi istituzionali nel territorio di competenza".

Inoltre, accompagnato dal comandante territoriale, il generale ha incontrato le massime autorità civili e militari della Valle d'Aosta, dalle quali ha raccolto "attestazioni di stima, fiducia e soddisfazione sull'operato del Corpo, all'insegna di una proficua sinergia e collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA