Caveri e Pannekoucke, "un Patto europeo sulla montagna"

L'assessore agli Affari europei, Luciano Caveri, ha incontrato il presidente di Auvergne-Rhône-Alpes (Francia), Fabrice Pannekoucke, a margine della riunione della Macroregione alpina svoltasi a Lubiana, in Slovenia. "In un clima di grande cordialità, sono stati diversi i temi del colloquio e molti gli spunti per iniziative comuni che andranno concordate fra i rispettivi governi regionali. Tra gli argomenti trattati, si è deciso di intraprendere un'iniziativa forte a livello europeo sui temi della politica alpina con la proposta di un vero e proprio Patto europeo sulla montagna", fa sapere l'amministrazione regionale in una nota.

Inoltre si è "stabilita una linea comune per l'organizzazione di un incontro in Valle d'Aosta per discutere della Strategia europea per la regione alpina Eusalp e delle sue prospettive e, in parallelo, di un rilancio dell'Euroregione Alpmed.

Ampio spazio è stato dato all'importante questione dei trasporti transalpini e dei trafori stradali e ferroviari, così come sono state fatte riflessioni comuni sui temi della crisi demografica e dell'immigrazione. Ancora, sono stati affrontati i temi relativi alle prospettive del co-working e dello smart-working".

Infine "sono stati proposti momenti di confronto sui Giochi olimpici del 2030 che interesseranno proprio le regioni francesi a noi vicine".



