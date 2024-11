Banca d'Italia, occupazione su di 1,2 punti ma la Cig è raddoppiata

Nel primo semestre del 2024 il numero di occupati in Valle d'Aosta ha continuato a crescere (1,2 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2023), anche se in misura inferiore rispetto allo scorso anno.

L'andamento in regione è risultato "sostanzialmente in linea con quanto osservato nella media sia nazionale sia delle regioni del Nord (con una variazione nel semestre dell'1,5 e dell'1,0 per cento, rispettivamente) ed è stato sostenuto soprattutto dai servizi (in particolare dai comparti del commercio, degli alberghi e della ristorazione)". Lo riporta il rapporto 'Economie regionali' relativo alla Valle d'Aosta presentato oggi nella filiale di Banca d'Italia di Aosta.

Il tasso di occupazione, riferito alla popolazione tra i 15 e i 64 anni, è ulteriormente salito (di 0,5 punti percentuali, al 71,6 per cento): il miglioramento ha interessato esclusivamente la componente maschile. Il tasso di disoccupazione, nella media del primo semestre, "è sceso marginalmente, al 4,0 per cento".

Tuttavia "sull'andamento dell'occupazione continuano a pesare le difficoltà nel reperimento di personale. Secondo i dati dell'indagine Excelsior, di Unioncamere-Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a ottobre dell'anno in corso il 55,7 per cento degli ingressi previsti dalle imprese riguardava profili professionali difficilmente reperibili (quasi 7 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale)".

Al tempo stesso "nei primi nove mesi dell'anno il numero di ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni (Cig) e di Fondi di solidarietà è stato di poco superiore a 396.000, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2023. A tale incremento ha contribuito la significativa crescita della Cig ordinaria, riconducibile principalmente al comparto metallurgico e circoscritta alla prima parte dell'anno. Le domande di sussidio di disoccupazione (nuova assicurazione sociale per l'impiego, Naspi) sono aumentate nei primi otto mesi del 2024 (4,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente)".





