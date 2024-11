Vino, due etichette valdostane premiate al Merano Fest

La Crotta di Vegneron, con il Prieure 2021 Valle d'Aosta Dop nella categoria 'Wine', e Rosset Terroir, con il Chambave Muscat 2022 Valle d'Aosta Dop nella categoria 'Amphora', sono le due realtà valdostane che compaiono nell'elenco degli 86 vincitori del The Winehunter Award Platinum 2024 nell'ambito del Merano Wine Festival.

La vinificazione dello Chambave Muscat di Rosset Terroir, spiega in una nota l'enologo dell'azienda Matteo Moretto, consente al vino di "dare il meglio di sé ottenendo bottiglie di altissimo livello. Aver reintrodotto l'antica tecnica dell'anfora affiancandola a nuove tecniche di vinificazione consente di dare valore ad un vino molto particolare e importante per la nostra azienda che punta molto sul rilancio e la valorizzazione dei vini della regione".

Il titolare Nicola Rosset sottolinea che in "una zona difficile, spesso 'aspra', per chi produce vino, sia per limiti fisici, geografici, che di quota e di clima" come è quella della Valle d'Aosta, la produzione "non potrà mai contare su grandi quantità. L'obiettivo di noi vignaioli allora, è quello di puntare sulla qualità e investire, con convinzione, sul territorio".



