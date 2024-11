Rini, "Tajani non si farà intimidire"

"Massima solidarietà e vicinanza al nostro vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, destinatario di una lettera minatoria a Palazzo Chigi da parte di un non meglio precisato gruppo pro-Palestina. La sua serietà, la sua autorevolezza, la sua credibilità e la sua grande capacità di dialogo e di ascolto, oltre a permettere all'Italia di tornare a contare davvero sui grandi tavoli internazionali, sono la migliore risposta a chi semina odio o a chi esorta a seminarlo, fomentando ormai quotidianamente un clima di violenza e intolleranza nelle nostre città. Certi che non si farà in alcun modo intimidire, lo esortiamo a proseguire, con coraggio, il suo instancabile impegno per il nostro Paese".

Così la sua consigliera con delega alle Politiche della montagna e coordinatrice regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini, commenta la lettera in cui si legge che da domani "utilizzeremo la forza armata per colpire tutti gli interessi dello Stato terrorista di Israele, accusato a livello internazionale di crimini di guerra e genocidio, comprese le sue ambasciate, i suoi musei e tutte le attività e raduni in tutto il mondo".



