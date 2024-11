Attivata la piattaforma per gli aiuti post alluvione

Il ministero del Turismo ha attivato la piattaforma telematica per la richiesta dei contributi destinati alle imprese turistiche e ricettive valdostane e piemontesi che hanno subito danni dall'alluvione del 29 e 30 giugno scorsi.

Sono 15 i milioni di euro a disposizione.

I contributi sono destinati al ristoro dei danni materiali subiti e dei danni indiretti, legati ai mancati utili delle aziende, e riguardano gli operatori dell'intero territorio regionale che svolgono attività individuate dagli specifici codici Ateco indicati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 2024.

Le domande devono essere presentate telematicamente dalle imprese sulla piattaforma telematica, entro le 12 del 26 novembre prossimo.

Domani l'assessore al Turismo della Valle d'Aosta, Giulio Grosjacques, insieme alle associazioni che rappresentano le imprese che operano nel settore ricettivo e del commercio, incontrerà i dirigenti del ministero, per esaminare le istanze avanzate dagli albergatori - in particolare riguardo all'intervallo di tempo per presentare le domande, considerato troppo stretto - e per acquisire ulteriori informazioni sulle tempistiche previste per l'erogazione dei contributi.



