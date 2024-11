Accompagnatore di media montagna, il primo corso in primavera

Nei primi mesi del 2025 sarà avviata l'organizzazione dei corsi di abilitazione da accompagnatore di media montagna, a cura dell'Unione valdostana guide di alta montagna. Lo annuncia l'assessorato al Turismo, dopo che la giunta regionale ha approvato gli standard formativi e le disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi per esercitare la professione.

"E' una grande soddisfazione poter annunciare l'adozione di questo atto che consentirà all'Unione guide di alta montagna di poter avviare, nella primavera prossima, il primo corso completo per l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna", dichiara l'assessore Giulio Grosjacques.

"Le ricadute positive - aggiunge - saranno molteplici: da un lato un ampliamento dell'offerta turistica regionale a beneficio dei nostri ospiti e del tessuto economico locale, anche in un'ottica di destagionalizzazione, dall'altro lato possibilità lavorative sia per coloro che sono in cerca di un'occupazione sia per coloro che svolgono lavori tipicamente stagionali come ad esempio i maestri di sci che, in tal modo, potranno operare tutto l'anno".

Gli interessati potranno prendere visione dell'avviso sul sito dell'Uvgam che sarà pubblicato nel mese di gennaio 2025.



