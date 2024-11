Nasce la rassegna 'Noir al Bianco - Intrighi a Courmayeur', che si terrà al Courmayeur cinema nei pomeriggi di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre prossimi.

Ideato per "celebrare alcuni dei più importanti anniversari di capolavori del cinema noir e per omaggiare i grandi classici, questo weekend ad alta quota rappresenta un'occasione unica per esplorare un genere che ha profondamente influenzato la storia del cinema", fa sapere l'associazione Aiace Vda, che organizza l'evento.

"Sono entusiasta di annunciare la prima edizione di questa rassegna dedicata al cinema noir, che non si limita alla semplice fruizione cinematografica, ma ambisce a creare un'esperienza immersiva, coinvolgente e condivisa. Con Noir al Bianco vogliamo offrire un'occasione speciale che parli tanto alla comunità valdostana di appassionati cinefili quanto ai turisti, creando un punto d'incontro per chi ama il cinema e desidera scoprire il fascino senza tempo del noir nella straordinaria cornice invernale di Courmayeur", dice Gianluca Gallizioli, direttore artistico della rassegna.

Il 30 novembre sono in programma le proiezioni de La fiamma del peccato di Billy Wilder (Usa, 1944, 107') - 80° anniversario (ore 17) e de L'infernale Quinlan di Orson Welles (Usa, 1958, 96') - 65° anniversario (alle 21). Il giorno seguente sarà la volta di Chinatown di Roman Polanski (Usa, 1974, 130') - 50° anniversario (ore 15) e di Fargo di Joel Coen (Usa, 1996, 98') alle 18.

La scelta di Courmayeur non è casuale. "Il legame del luogo con il cinema noir - ricorda Aiace Vda - e il suo paesaggio unico offrono un'atmosfera suggestiva e creano lo scenario perfetto per vivere le emozioni del genere in un weekend all'insegna del brivido e della suspense". Ospite d'eccezione della prima edizione sarà Emanuele Rauco, critico cinematografico e selezionatore alla Mostra del Cinema di Venezia.



